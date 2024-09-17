İlkokul öğrencilerini istismar ettiği ortaya çıktı: Sanıktan pişkin savunma!

Kırşehir’de 2023 yılından bu yana temizlik görevlisi olarak çalıştığı okuldaki 2 ilkokul öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, mahkemede "Başıma gelecekleri biliyordum" dedi.

İlkokul öğrencilerini istismar ettiği ortaya çıktı: Sanıktan pişkin savunma!
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 23:45

Kırşehir’de Öğretmen Ziya Kılıçözü İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan M.U., okulda iki öğrenciyi istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulurken, şahıs Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatı ve mağdur iki öğrencinin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya sanık M.U., tutuklu olduğu Yozgat Boğazlıyan cezaevinden SEBGİS yöntemiyle katıldı.

Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık M.U., suçlu olduğunu ve çocukları öpmemesi gerektiğini söyleyerek, kendisine ağaç dikme cezası verilmesini talep etti ve "Beyanlarım çarptırıldı. Bana okutulmadan imzalatıldı. Beni kesin suçlu gördüler. Temizlik yaparken çocuklar geldi ve aniden bana sarıldı. Bende iki kız çocuğunu da dudaklarına yakın bölgeden öptüm" dedi.

"Mağdur K.T. adlı çocuğu neden kucağına oturttuğu" sorulan M.U., mağdur çocuğu kucağına oturttuğunu fakat cinsel istek amaçlı yapmadığını söyleyerek, "K.T.’nin saçına yapışan sakızı çıkarmak için kucağıma oturttum. Bir iki dakika boyunca kucağımda kaldı" diye konuştu.

Mağdur aileler ve çocukların pedagog eşliğinde dinlendiği mahkemede sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.


Etiketler: #Kırşehir #çocuğa cinsel istismar

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