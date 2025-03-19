İlkokulda taciz iddiasının ilk duruşması yarın
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda TYP kapsamında temizlik görevlisi olarak işe başlayan D.T. (18), 8 yaşındaki kız öğrenciyi okul çıkışında sınıfa kapatarak tacizde bulunduğu suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacak.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nun temizlik görevlisi D.T. (18), 8 yaşındaki kız öğrenciyi okul çıkışında sınıfa kapatarak tacizde bulunduğu iddiaları sonrası hakim karşısına çıkacak. Açılan davada ilk duruşma yarın İzmir 26. Asli Ceza Mahkemesi’nde saat 14.40 görülecek. Duruşma öncesi sendikalar ve STK’ler de hazır bulanacak.
İşgücü Uyum Programı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okulda görevlendirilen D.T. ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, tepkiler sonrasında tutuklanmıştı.
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