İmamların karıştığı milyonlarca liralık araç dolandırıcılığında iddianame hazırlandı: 'İmam olduğundan güvendim'

Yayınlanma: 18.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 04:54

Sinop merkezli bir şirket olan CNGZ Filo’dan araç satın alan ve belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne süren yurttaşların şikâyeti üzerine açılan davada iddianame hazırlandı.



Sinop merkezli bir şirket olan CNGZ Filo ve Araç Kiralama Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi’nden araç satın alan ve belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne süren yurttaşların şikayeti üzerine açılan davada iddianame hazırlandı. İddianamede 57 müşteki ve 11 sanık yer alıyor. 11 sanık ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla 3 Mayıs’ta Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Dava kapsamında şirket yetkilileri Halil Cengiz, Ahmet Cengiz, Abdülkadir Çelik, Engin Elibol, Murat Dilek tutuklu bulunuyor. Dava kapsamında Cemal Alirıza Çelebi’ye yurtdışı yasağı, Şaban Aktan ve Ertuğrul Şanlan isimli şüphelilere ise Davada şirket yetkililerinden imam Halil Cengiz ve imam Ahmet Cengiz nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yargılanıyor.

İddianamede, “Çok sayıda insanın araç satışı vaadiyle kandırıldığı, araçların paralarının alınarak satış yapmak yerine aracı kiralamaları, araçları altı ay altı bin kilometre sonunda teslim edileceğinin vaat edilerek insanların oyalanmaya çalışması ve neticede araç alımı için insanların mağdur edildiği tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, diyanet personeli olan Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz isimli şüphelilerin şirketi devlet memuru olmaları sebebiyle eşleri olan Hatice Cengiz ve Hatice Cengiz isimli şüpheliler üzerine kurdukları belirtiliyor.

ARAÇ TEDARİK AYRINTISI

İddianamede şüpheliler Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz’in, Engin Elibol’un firması olan Elibol Taşımacılık Turizm İnşaat Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Cemal Alirıza Çelebi'nin firması olan Grandtur Turizm Ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firmalardan kiralık araç tedarik ettikleri, normal piyasa bedellerinden daha uygun fiyata vereceklerini vaat ederek müşteri topladıkları vurgulandı.

İMAMLAR, İMAMLARI DOLANDIRDI

Müştekilerden bazılarının ise sanık Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz için, “Bu şahısların imam olduğundan, sosyal medya hesaplarında devlet kademelerin bulunan yöneticilerle fotoğrafları ve hatta Ayasofya müezzinleriyle dahi fotoğraflarının olması sebebiyle ben bu şahıslara güvendim” demesi ve dolandırılanlar arasında imamların olması da dikkat çekti.

SANIKLAR İDDİALARI REDDETTİ

Sanıklardan Halil Cengiz’in iddianamede yer alan ifadesinde, “Biz kimseyi çağırıp bizden araç almaları konusunda beyan vermedik. İmamız, hocayız gibi kelimeler kullanıp güven aşılamadık. Dolandırma kastı hiçbir zaman olmadı. Bu süreçte birçok müşterimiz ile zaten birebir irtibat halindeyiz. Biz borcumuzun arkasındayız. Herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Biz kimseye piyasa değerinin altına araç satma vaadinde bulunmadık” ifadelerini kullandı. Sanık Engin Elibol ise “30 yıldır bu ticaretin içerisinde olan firmamızın üzerine ve şahsın hiçbir dolandırıcılık davası açılmamıştır, ilk kez böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmaktayız” dedi.