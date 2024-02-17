Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çifti 'Erdoğan sergisi'ni gezdi: 'Hizmet kimsenin şahsi meselesi değil'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Erdoğan döneminde hayata geçirilen projelerin anlatıldığı 'Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni gezdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında açılan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'ni gezdi.
"KİMSENİN ŞAHSİ MESELESİ DEĞİL"
İmamoğlu "Burayı bir göreyim istedim. Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Öyle bakarız, öyle bakıyoruz yani. Kimsenin şahsi meselesi değil" dedi.
Göz Atın
Erdoğan'ın geçmişteki konuşmalarının yayınladığı dijital sergideki ekranlarda "Huzurun yüzyılı", "Ulaştırmanın yüzyılı", "Eğitimin yüzyılı", "Üretimin yüzyılı", "Gücün yüzyılı", "Savunmanın yüzyılı", "Bilimin yüzyılı", "Enerjinin yüzyılı", "Şefkatin yüzyılı" ve "Sağlığın yüzyılı" ile "TTogg kilometre taşları" ve "Maziden Atiye" konulu gösterimler yer alıyor.
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