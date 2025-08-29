İmamoğlu, 19 Mart operasyonu belgeselini paylaştı... 'Pislik içinde günlerce tutuldular...'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 19 Mart operasyonunda tutuklanan kadınların belgeseli paylaşıldı. İmamoğlu, "Bir sabah şafak operasyonu ile gözaltına alındılar, pislik içinde günlerce tutuldular, sonra hiçbir ciddi gerekçe gösterilmeden tutuklandılar. Aileleri ve avukatlarıyla görüşemesinler diye çok uzak cezaevlerine yollandılar" dedi.

"Bir sabah şafak operasyonu ile gözaltına alındılar, pislik içinde günlerce tutuldular, sonra hiçbir ciddi gerekçe gösterilmeden tutuklandılar. Aileleri ve avukatlarıyla görüşemesinler diye çok uzak cezaevlerine yollandılar. Haklarında hâlâ bir iddianame yazılmadı. Evlatlarından ailelerinden uzaktalar. 19 Mart Darbesi’nin kadın tutukluları belgeseli YouTube kanalımda."