İmamoğlu afişi asan CHP’li başkan gözaltına alındı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde üst geçide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” afişini asan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir gözaltına alındı.
Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Derince'de bulunan Çenesuyu Köprüsü’ne İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” afişini asan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, kabahatler kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına aınldı.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI
Davaya bakan hâkim ve savcının, AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda, hâkim Mehdi Komşul'un AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görülmüştü.
Söz konusu habere daha sonra erişim engeli getirilmişti.
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