İmamoğlu ayakta kalan yurttaşı kendi koltuğuna davet etti

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu.

İmamoğlu, törende konuşma yaptığı sırada bir yurttaşın ayakta kaldığını fark eden İmamoğlu, yurttaşı kendi koltuğuna davet etti. İmamoğlu konuşmasına ara vererek, 'Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir' dedi.

Daha sonra ayakta kalan yurttaşın, İmamoğlu'nun yerine oturduğu görüldü.

İşte o anlar: