İmamoğlu, ‘casusluk davası’ konuşmasını paylaştı: ‘Türkiye tarihinin demokrasi ve adalet adına en büyük muhalefet mücadelesi...’

‘Casusluk’ davasının ilk duruşması bugün Silivri’de görüldü. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın 20’şer yıl hapis istemiyle yargılandığı duruşma, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Hüseyin Gün’ün savunmasıyla başladı.

İmamoğlu, bugünkü duruşmadaki konuşmasını sosyal medyada paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Türkiye tarihinin demokrasi ve adalet adına en büyük muhalefet mücadelesi bugün Silivri'de verilmektedir.

Bu mücadeleyi kimi zaman 12 metrekarelik bir hücreden veriyoruz; kimi zaman da mahkeme salonlarında, hatta davaya dönüşmemesi gereken kuru iftiralardan oluşan yargı süreçlerinde sürdürüyoruz.

Bütün bunları yaparken de tarif edilmesi güç tecritler, baskılar ve psikolojik işkenceler altında; insan haklarının ve hukukun en temel ilkelerinin yerle bir edildiği koşullar içerisinde mücadele ediyoruz; çünkü biliyoruz ki biz kazanacağız.

"Biz" kimiz? Yürekten söylüyorum; 86 milyon yurttaşız. Bir kişiyi bile dışarıda bırakmıyorum. Bu muhterisler hariç. Bir avuç. Bu kadar.”