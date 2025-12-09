Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu Çatalca’ya çağrı yaptı: ‘Özgür günlerde elbet buluşacağız’

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den yaptığı paylaşımda Çatalca’daki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine destek çağrısı yaparak, “Yüreğim sizinle… Özgür günlerde elbet buluşacağız” mesajı verdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den Çatalca’da gerçekleşecek ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine çağrı yaptı. 

İmamoğlu paylaşımında, “Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde elbet buluşacağız” ifadelerini kullandı.

 

CHP’nin İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingin 74’üncüsü yarın 19.30’da Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

