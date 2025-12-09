İmamoğlu Çatalca’ya çağrı yaptı: ‘Özgür günlerde elbet buluşacağız’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den Çatalca’da gerçekleşecek ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine çağrı yaptı.
İmamoğlu paylaşımında, “Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde elbet buluşacağız” ifadelerini kullandı.
CHP’nin İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingin 74’üncüsü yarın 19.30’da Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.