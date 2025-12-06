İmamoğlu’dan Askıda Fatura dayanışması paylaşımı: “İmamoğlu suç örgütü kurmaz en fazla iyilik örgütlenmesi kurar”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suç örgütü iddialarına “İmamoğlu suç örgütü kurmaz; en fazla iyilik örgütlenmesi kurar” sözleriyle yanıt vererek askıda fatura uygulamasını hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmaz en fazla iyilik örgütlenmesi kurar. Bunun bir örneği de Askıda Fatura uygulamasıdır.

Pandemide başlattığımız bu İYİLİK ÖRGÜTLENMESİ ile İstanbul’da 500 bin adet su ve doğalgaz faturası ödendi, 75 bini aşkın öğrenciye burs verildi. 260 binden fazla aileye destek ulaştı.

Kışın kapıya dayandığı bugünlerde varlıklı, hayırsever vatandaşlarımızı, bu kutsal dayanışmaya yoğun desteğe davet ediyorum.

Fakirliğin ve yokluğun hayatını derinden etkilediği binlerce ihtiyaç sahibi aile desteklerinizle mutlu olacak. O güzel yüzleri hep beraber güldürelim.

Bu vesile ile bu büyük İYİLİK ÖRGÜTLENMESİNİN fikrini veren yol arkadaşım Murat Ongun’un kıymetli eşi Gözdem Ongun’a teşekkür ederim.”