İmamoğlu’dan İstanbullulara müjde: Kentsel dönüşüme hız kazandıracak, kaçak yapılaşmanın önüne geçecek hamle!

Tutuklu İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden paylaştığı müjdeyle İstanbulluların imar sorununa karşı önemli bir adımı hayata geçirdiklerini duyurdu.

İmamoğlu, çatı katlarının artık bağımsız birim olarak hayata geçirilebileceğini söyledi. Kaçak yapılaşmaya karşı önemli bir adım olduğu vurgulanan video paylaşımını İmamoğlu şu sözlerle duyurdu:

“İstanbullulara bir müjdem var. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenlemeyi İBB olarak hayata geçirdik. Çatı katları artık bağımsız birim olarak kullanılabilecek, imar artışı olmadan belli tasarım ilkelerine uyarak yapılacak düzenleme kentsel dönüşüme hız katacak.”