İmamoğlu davasında rapor çelişkisi: Yeni bilirkişi raporu alınacak

Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:22

Güncelleme: 31.05.2024 - 13:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, şartları sağlamayan bir firmaya ihale verdiği ve kamuyu 250 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla, İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle Büyükçekmece Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davaya devam edildi.

Duruşmaya İmamoğlu ile diğer sanıkların avukatları ve davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece CHP İlçe Başkanı Halil Çiçekçi ile bazı partililer duruşmaya izleyici olarak katıldı.

"RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ VAR"

Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Mahkeme, 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinden yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatıldı.

İddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilerek, "Şüpheliler, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam'ın 'ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede ayrıca Ekrem İmamoğlu için 'siyasi yasak' da talep edildi.