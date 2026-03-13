İmamoğlu, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaştı. İmamoğlu, “Ekrem teferruattır, mesele memlekettir” dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir konuşmayı içeren videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem teferruattır. Mesele memlekettir. Memleket zor durumdadır. Bu ülkenin üniversite öğrencileri zor durumdadır. Bu ülkenin bebekleri, çocukları zor durumdadır. Bu ülkenin anneleri, babaları zor durumdadır.

Çocuklarını üniversiteye yollayamayan aileler zor durumdadır.

İşsizler zor durumdadır. Grev yapan madenciler zor durumdadır.

Umudunu yitirmiş gençler, yurt dışına kaçar gibi giden gençler zor durumdadır.

Haksız yere hapse atılan insanlar ve onların aileleri zor durumdadır.

Konuşamayan, özgürce yazıp çizemeyen gazeteciler zor durumdadır.”