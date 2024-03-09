İmamoğlu, Erdoğan’ı eleştirdi,Bizi kimse bölemez

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

BJK Başkanı Hasan Arat tarafından karşılanan İmamoğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. BJK ziyaretinin ardından İmamoğlu, Soyer’le birlikte Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, “Bu kardeşiniz, gecegündüz, 5 yıldır İstanbul’un her yerinde, bütün projelerimizde bu özeni, bu yüksek çalışma temposunu ortaya koydu” diyerek şunları söyledi:

‘İSTANBUL’A YABANCI’

“Allah, herkesi yalandan ve iftiradan korusun. Çıkıyor bazı insanlar diyor ki: ‘Proje yapmadı.’ Gülmek için anlatıyorum bunları. Biz 2 tane metro açıyoruz. Toplam 65 kilometre metro yapıyoruz. Çıkıyor, İstanbul’a yabancı, ithal, dersine hiç çalışmamış acemi aday, sahnenin önünde 8 adım atarak. Ben, böylesi bir kötü espri duymadım. Yani böylesi bir yalanı da duymadım.”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Bütün siyasi partilerin oyuna talibim. Sizi ayrıştıranlara ben ne diyorum biliyor musunuz? ‘Hadi oradan! İşine bak!’ Bizi kimse bölemez. Bana oy vermemiş insanı, bana oy verenle aynı derecede seviyorum. O bunu anlayamaz biliyor musun? Ama yakında geliyormuş meydan meydan anlatacağım ona” diye konuştu.