İmamoğlu 'Hatay afet bölgesi için önemli uyarı' diyerek paylaştı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:30

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda şahsi araçlarla deprem bölgesine gidiş konusunda uyarılarda bulundu.

İmamoğlu, “Hatay afet bölgesi için önemli uyarı” diyerek yaptığı ilk açıklamada, “Herkesin destek olma çabasını çok iyi anlıyoruz ancak şahsi araçlarla Antakya merkeze ve Hatay'a girmeye çalışan araçlar sebebiyle ambulans, kurtarma ekibi, iş makineleri ve yardım TIR'ları ihtiyaç noktalarına ulaşamıyor” dedi.

Bölgede telefonların çekmemesine ilişkin de paylaşım yapan İmamoğlu, “Yardımların Hatay'a sağlıklı dağıtımı için özenli olarak çalışıyoruz. Bölgedeki en önemli sorun Antakya'da telefonların çekmemesi. Kurtarma çalışmalarının sağlıklı ilerlemesi, çadır kurulum ve yardım dağıtım noktalarının bilgisinin depremzedelere ulaştırılması için bu çok önemli” ifadelerini kullandı.