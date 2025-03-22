İstanbul, İzmir, Yozgat, Çorum... Türkiye'nin dört bir yanından 'İmamoğlu' sesleri!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:45

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP, 14 büyükşehir belediyesinde ve 21 ilde miting miting yapılması çağrı yaptı.

İl Başkanlıklarına gönderilen yazının ardından dün saat 20.30 aynı anda miting yapıldı.

İstanbul'da binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın etti. Eylemlerde "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız" ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Yapılan çağrının ardından Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Protestoyu, sokağı, meydanı, eylemi kriminalize edenler, bundan korkan diktatörlerdir. Demokratlar meydandan korkmaz, demokratlar cesur olur, protestoya saygılı olur, anlayışlı olur. Ama diktatörler meydanlardan korkarlar. Eğer Erdoğan, sen bu meydandan korkuyorsan, sen de bir diktatörsün, sen de bir diktatörsün" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve diplomasının iptaline tepki gösteren binlerce üniversite öğrencisi, Beyazıt’tan Saraçhane’ye yürüdü.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atan öğrenciler, akademik boykot çağrısında bulunurken, hükümeti istifaya çağırdı. Binlerce öğrencinin katıldığı yürüyüşte "Gençlik biat etmez" yazılı pankart açılarak “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Diplomasız Erdoğan”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İstanbul uyuma başkanına sahip çık” sloganları atıldı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da devam eden protestolarda hak ihlaline uğradığını belirten yurttaşlara hukuki destek sağlanacağını duyurdu.

ANKARA

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla yurttaşlar Güvenpark'ta bir araya geldi. CHP İl Başkalığı önünde yapılan mitinge ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkan yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.

Alanda "Yıldıramayacaksınız", "Hükümet istifa", "Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz" pankartları açıldı. Mitinge gelen yurttaşlar "Korkma la biziz halk", "Seçimle gelen seçimle, hileyle gelen devrimle gider", "Gençlik burada susmuyor", "Bir adamla ömür mü geçer?" yazılı döviz taşıdı. Vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Öte yandan, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri kampüslerde ses yükseltti. Daha sonra öğrenciler, ODTÜ'de birleşti. ODTÜ öğrencilerin kampüsten çıkmasına izin verilmezken, ODTÜ A1 Kapısı’nın önünde toplanan öğrencilere bibergazlı, TOMA’lı müdahale edildi.

İZMİR

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın başlattığı demokrasi nöbetinin 3. gününde binlerce yurttaş alanlara indi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir Ekrem’i alabilirsiniz, arkasından bin Ekrem gelir. Bu toplum daha çok lider çıkarır” dedi.

Dokuz Eylül Üniversiteleri öğrencileri ise, polis biber gazı ve TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahalede bir öğrenci yaralanırken 10 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Üniversitenin Tınaztepe Ana Yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrenciler kampüs dışına "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz", “Gün gelecek devran dönecek" sloganlarıyla yürüdü.

HATAY

CHP’nin tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlediği Ekrem İmamoğlu için protesto gösterisine Hatay da sokağa çıkarak destek verdi. Alkış ev sloganlarla yürüyen Hataylılar, “Armutlu burada saray nerede” “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” sloganları attı.

TRABZON

Trabzon’da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlatılan Adalet Yürüyüşü’ne katılan yurttaşlar; “Hak, hukuk, adalet” şeklinde slogan attı.

KONYA

Konya’da Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yurttaşlar tepki gösterdi. Yurttaşlar akşam saatlerinde bir araya gelerek Zafer Meydanı’nda 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hükümet istifa' sloganlarıyla eylemlerini sürdürdü.

KOCAELİ

İzmit'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden yurttaşlar, polis müdahalesi ile karşılaştı. TOMA ve biber gazlı müdahalenin ardından barikatı aşan vatandaşlar, sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemlerde 14 kişi gözaltına alındı.

YOZGAT

Yozgat’ta yurttaşlar, Cumhuriyet Alanı’nda bir araya geldi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yozgat, Sayın Cumhurbaşkanı'na yüzde 76 oy vererek Türkiye'nin en çok oy veren illerinin başında geliyor. Ama Yozgat verdiği oyun, verdiği emeğin karşılığını alamamıştır" dedi.

ŞANLIURFA

CHP İl Başkanlığı'nda başlayan yürüyüş, Abide kavşağında sona erdi. Ellerinde pankartlarla yürüyen yurttaşlar, İmamoğlu’na destek mesajları verdi.

ÇORUM

Çorum’da CHP il Örgütleri ile Emek ve Demokrasi Güçleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Protestolara katılan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Sana söz yine baharlar gelecek” dedi.

AYDIN

Aydın'da toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

BURSA

Bursa’da CHP tarafından yapılan miting alanından çıkarak yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis barikat kurdu. Öğrencilere yurttaşın verdiği destekle barikat aşıldı.

EDİRNE

Edirneliler de İmamoğlu’na destek olmak için toplandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Bu buluşmalar barışçıl yolda demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı savunmak için buradayız. Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her gece sokaktayız her gece mücadele edeceğiz" dedi.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Bu eylemlerin ardından sabah saatlerinde birçok ilden gözaltı haberleri geldi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çanakkale’de ev baskınları yapıldığını belirterek, avukatların gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Baş, bazı parti yöneticilerinin de gözaltına alındığı belirtti.

İstanbul'da bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları veya eylemlere katıldıkları gerekçeleriyle toplam 94 kişi gözaltına alındığı bildirildi.