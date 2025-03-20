İstanbul'da öğrenci eylemleri başladı... İmamoğlu için üniversiteler de ayakta!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:26

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi (İÜ), ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) başta olmak üzere birçok üniversitede protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmişti.

Bugün de birçok üniversitede öğrenciler eylem kararı aldı.

"HOCAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’a destek için dersleri boykot etme kararı aldı.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, Ataay’a yönelik kararı protesto ederken, ders saatlerinde sınıflara girmeyerek alkışlı eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, “Hocamıza sahip çıkıyoruz” sloganlarıyla süreci eleştirirken, üniversite yönetimine sessiz kalmama çağrısı yaptı.

??Galatasaray Üniversitesi



İktidarın baskılarına karşı, kampüslerimiz direnişin mevzisidir.



GSÜ boykota, hocasıyla yan yana! pic.twitter.com/aBf66veE6H — Gençlik Komiteleri (@gkomiteleri) March 20, 2025

YILDIZ TEKNİK ÜNIVERSİTESİ’NDE PROTESTO

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, son günlerde artan siyasi müdahalelere ve yargı kararlarıyla üniversitelere yönelik baskılara karşı eylem gerçekleştirdi.

CANLI | Yıldız Teknik Üniversitesinde yaklaşık iki bin kişilik öğrenci grubu yürüyüşe başladı. https://t.co/upAngJFm9d pic.twitter.com/zRixekwo6X — no context yıldız (@nocontextytu) March 20, 2025

Kampüste bir araya gelen öğrenciler, “Üniversitelerimizin araçsallaştırılmasına, yargının sopa olarak kullanılmasına karşı ayaktayız” diyerek tepki gösterdi.

Siyasi iktidarın akademi ve yargı üzerindeki etkisine dikkat çeken öğrenciler, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, üniversitelerin özerkliğine vurgu yaparak, dayanışma çağrısında bulundu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: SARAYA KARŞI YÜRÜYORUZ



Dün yürüyüş yapan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi çok tepki toplamıştı. Öğrenciler bugün yeniden yürüş yapmak için toplandı.



Beyazıt Meydanı'ndan yapılan paylaşımlarda polis barikatları dikkat çekti.





Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri birleşerek ortak bir basın açıklaması yapacak.

MUHARREM İNCE'DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK!



Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Beşiktaş meydanına doğru yürüyüşe başladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce öğrencilere destek amacıyla yürüyüşe katıldı.





Galatasaray Üniversitesi ögrencileri Beşiktaş'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birleşerek basın açıklaması yapacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri saat 14.20 itibarıyla Beşiktaş meydanda toplandı.



