İmamoğlu için yapılan protestolarda İzmir’de 23 çocuk darp edilerek gözaltına alındı: Şiddete maruz kaldılar

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında başlayan protestolara katılan 18 yaş altı çocukların maruz kaldığı hak ihlallerini raporladı.

İzmir genelinde yapılan protestolarda yaşları 15 ila 18 arasında değişen 3’ü kız, 20’si erkek olmak üzere 23 çocuğun gözaltına alındığı ifade edilen raporda, çocukların hem ulusal hem de uluslararası kanun ve mevzuatlara aykırı bir şekilde hak ihlalleri tespit edildi.

Çocuklardan yedisinin dört gün, altısının üç gün, yedisinin iki gün, üçünün ise aynı gün içerisinde savcılık ifadesinde hazır edilmek üzere ilgili kolluk biriminden ailelerine teslim edildiği aktarılırken herhangi bir tutuklama işlemi yapılmadığı bildirildi. Raporda, “Çocukların bir kısmının kimlik tespiti dahi yapılmadan otobüslerde bekletildiği, muayeneye bile götürülmeden kolluk birimine götürülmeleri nedeniyle yaşları tespit edilemediğinden yetişkin nezarethanesinde gece boyu bekletildiği ertesi sabah gerçekleştirilen kimlik tespiti sırasında kişinin çocuk olduğunu fark etmeleri üzerine ilgili birime sevk edildiği tespit edilmiştir” dendi.

DİZ VE BOT KULLANILDI

Çocukların arasında özel gereksinimli, astım hastası, kronik nefes darlığı sorunu ve diz kapağında ameliyat günü bekleyen olmasına karşın gözaltında tutuldukları belirtilen raporda, yakalanma işlemi sırasında şiddetli darp ve cebre maruz kaldığı, kişilerin yere yatırılarak tekmelendikleri, dizle, botla kafa ve boyun bölgesine baskı uygulandığı, boyun sıkma suretiyle yakalama gerçekleştirildiği aktarıldı. Fiziken maruz kalmayan çocukların da diğer çocuk ve yetişkinlere uygulanan şiddeti görerek psikolojik şiddete maruz kaldıkları belirtildi.