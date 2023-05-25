İmamoğlu ile kendisini 'PKK ile işbirliği yapmak'la suçlayan esnaf tartıştı! İki taraf birbirinden şikayetçi oldu
Bayrampaşa'daki bir semt pazarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini "PKK ile iş birliği yapmak"la suçlayarak bağıran bir esnaf arasında tartışma çıktı. Karşılıklı diyalogların yaşanmasının ardından iki taraf da polise giderek birbirinden şikayetçi oldu.
Bayrampaşa'daki semt pazarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, pazarda tezgahı bulunan bir esnaf "terör örgütü PKK ile yan yana olduklarını" suçlamasında bulundu.
Her iki taraf arasında diyalog yaşandı, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.
Tartışmanın ardından polis merkezine giden esnaf, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.
İmamoğlu'nun da avukatı aracılığıyla tartıştığı esnaf hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.
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