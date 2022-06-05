İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak

05 Haziran 2022 Pazar, 17:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE), yerli üreticiye destek olmak için İstanbullu çiftçilerden buğday alımı yapacak. Ürününü temmuz ayında fiyat garantisiyle satmak isteyen çiftçiler, 24 Haziran’a kadar İHE’ye başvurabilecek.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadelerini kullandı.