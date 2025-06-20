İmamoğlu isyan etti: Savunma hakkımı bile çaldınız!

19 Mart'ta başlatılan operasyonlar dalga dalga gelmeye başladı. Bu güne kadar birçok CHP'li bürokrat ve ve CHP'li belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son olarak dün (19 Haziran) İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'da tutuklandı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday ofisi hesabından yaptığı son paylaşımla, "Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız.

Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız.

Allah Büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı önünde hem ahirette Yüce Yaradan’ın huzurunda hesap vereceksiniz.

Şunu herkes bilsin ki; ben vatanım için, 86 milyon vatandaşım için, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü engellemeye rağmen çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim.

Çünkü;

BİZ ADALETE SUSAMIŞ, DEMOKRASİYE İNANCI TAM TÜRK GENÇLİĞİYİZ. BUGÜNE DEK VAZGEÇMEDİK, BUNDAN SONRA DA ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ."