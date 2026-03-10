İmamoğlu mahkemedeki konuşmasını paylaştı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu yargılandığı İBB Davası'nın bugün devam eden duruşmasında mahkemede yaptığı konuşmayı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından paylaştı.

"BU SİSTEMİN DERDİ BENİMLE"

Yapay zeka aracılığıyla kendi sesiyle seslendirilen konuşmayı paylaşan İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim talebim çok basit. Arkadaşlarımı evlerine yollayın.

Bu sistemin derdi benimle. Ben burada sizinle bu süreci yönetmeye hazırım. Savunmamı yapmaya hazırım.

Bu insanları tutuksuz yargılayın. Anneler çocuklarıyla buluşsun. İnsanlar hasta. Gitsin tedavilerini yaptırsın, duruşmalara gelsin.

Ramazan ayındayız. Bayram geliyor. Bu arkadaşlarımı evlerine yollayın."