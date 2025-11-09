İmamoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: “Unutmadık, unutmayacağız…”

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. İmamoğlu, 10 Kasım mesajında, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" dedi.

İmamoğlu'nun resmi hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi anlatılırken "Ömrünü adadığı devlet tarafından yeri geldi vatana ihanetle suçlandı, yeri geldi idama mahkum edildi. Yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti" ifadesi dikkat çekti.

İmamoğlu videoyu, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" notuyla paylaştı.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. <br><br>Unutmadık, unutmayacağız… <a href="https://t.co/AhHCynZNBN">pic.twitter.com/AhHCynZNBN</a></p>— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) <a href="https://twitter.com/CBAdayOfisi/status/1987565366902661241?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>