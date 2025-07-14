İmamoğlu'ndan Ahmet Özer açıklaması

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki tahliye kararına rağmen, serbest bırakılmamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ahmet Özer ve haksız yere tutulan tüm belediye başkanlarımız derhal serbest bırakılmalı, iddianameler hazırlanmalı, yargılamalar başlamalı ve TRT’den canlı olarak yayınlanmalıdır" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararını gecikmiş de olsa memnuniyetle karşılıyorum. Duruşmada dinlenen tanıkların ifadeleri, bu davanın da diğerleri gibi hukuki değil siyasi nedenlerle açıldığını açıkça ortaya koydu. Ancak ne yazık ki Ahmet Özer tahliye kararına rağmen hala cezaevinde. Daha önce birçok CHP’li belediye başkanımızın tutuklanmasına yol açan bir iftiracının suçlamaları nedeniyle Silivri’de tutulmaya devam ediyor. Üstelik, soruşturmanın üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen bu suçlamalara dair bir iddianame bile hazırlanmadı.

CHP’li belediyelere yönelik yargı tacizinin ilk adımı Esenyurt’ta atılmıştı. Başkanımız tutuklanmış, belediyeye kayyım atanmıştı. Ardından diğer soruşturmalar ve tutuklamalar geldi. Bugün verilen tahliye kararının, iktidarın girdiği yanlış yoldan döneceğinin işareti olmasını umuyorum. Beklentimiz açık ve nettir: Ahmet Özer ve haksız yere tutulan tüm belediye başkanlarımız derhal serbest bırakılmalı, iddianameler hazırlanmalı, yargılamalar başlamalı ve TRT’den canlı olarak yayınlanmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu hukuk dışı anlayışa karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."