İmamoğlu'ndan AKP'ye Venezuela tepkisi: 'Türkiye’nin sesi cılız çıktı'

Ekrem İmamoğlu’nun, sosyal medya platformu X’te yer alan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, ABD’nin askeri müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, Türkiye’nin dış politikadaki tutumuna da eleştiriler yöneltildi. Paylaşımda, “Türkiye’nin bu kritik dönemde ihtiyacı olan şey, ilkesiz savrulmalar değil, sağduyunun ve hukukun sesi olmaktır” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Venezuela’da yaşananlar hepimize hayati bir gerçeği hatırlatıyor. Nicolás Maduro, seçimlerde halkının iradesine saygı göstermeyen, demokratik değerleri sistematik biçimde ihlal eden otoriter bir lider. Hükümetimiz, bu şaibeli seçimlerin sonuçlarını tanımış, bununla da kalmayıp Maduro’yla yakın ilişkiler kurmuştur.

"BAŞKA BİR DEVLETİN ASKERÎ MÜDAHALESİNİ HAKLI ÇIKARMAZ"

Ancak bir yönetimin otoriter olması, başka bir devletin askerî müdahalesini haklı çıkarmaz.

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu yönde atılan her adım, küresel ölçekte tehlikeli bir istikrarsızlık ve kaos döneminin başlangıcı olur. Büyük güçlerin ‘haklılık’ iddiasıyla gerçekleştirdiği askerî müdahalelerin ve dünyayı nüfuz alanlarına bölme arayışlarının faturasını artık ezbere biliyoruz. Bu nedenle çözümün adresi güç kullanımı değil, uluslararası hukuk, BM Şartı ve Venezuela halkının kendi kaderini tayin etme iradesidir.

Venezuela halkının iradesine ne otoriter liderler set çekebilir ne de dış güçlerin askerî dayatmaları bu iradenin önüne geçebilir.

"TÜRKİYE’NİN SESİ CILIZ ÇIKTI, BU TABLO ÜLKEMİZİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR"

Türkiye’nin bu kritik dönemde ihtiyacı olan şey, ilkesiz savrulmalar değil, sağduyunun ve hukukun sesi olmaktır. Dışarıdan dayatmalara karşı en sağlam zırh, içeride hukukun üstünlüğü ve işleyen demokrasidir. Kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyen bir iktidarın uluslararası adalet çağrısı inandırıcı olamaz.

İlkesiz politikalar ve şahsi angajmanlarla ülkemizi yönetenlerin, bu tür küresel kırılma anlarında söyleyecek sözü kalmamış; Türkiye’nin sesi cılız çıkmıştır. Bu tablo, ülkemizin itibarına zarar vermektedir.

Türkiye, taraf tutan değil ilke savunan; sessiz kalan değil yol gösteren bir ülke olmalıdır. Bu da ancak demokrasiye, hukuka ve milletin iradesine tutarlı biçimde sahip çıkarak mümkündür.”

VENEZUELA’DA NE OLMUŞTU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta dün yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi bunun ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu; Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirmiş, bazıları ise açıklamalarıyla ABD’ye destek vermişti.