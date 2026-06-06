İmamoğlu'ndan ara seçim öcesi mesaj: ‘Millet doğrunun yanındadır’

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günü gerçekleştirilecek yerel ara seçimler öncesinde açıklama yaptı.
İmamoğlu, belde statüsü elde eden ve yeniden sandık başına gidecek yerleşim yerlerinde CHP adına yarışan adaylara başarı dileyerek, seçimlerin demokrasi açısından önem taşıdığını vurguladı.
İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle oldu: “Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik,
Almus ilçesine bağlı Bağtaşı,
Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke,
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde yarın yapılacak seçimde yarışacak başkan adaylarımıza ve meclis üyesi adaylarımıza başarılar diliyorum.
Genel Başkanımız Özgür Özel’in vatandaşlarımızla buluşmalarındaki heyecanı gördüm.
Millet doğrunun yanındadır. Bu yürürüyüş saray oyunlarıyla durdurulamaz.”