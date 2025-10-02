Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan 'Bolu' çağrısı: 'Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak'

2.10.2025 18:10:00
Haber Merkezi
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Bolu'da yapacağı miting için yurttaşlara çağrıda bulundu.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir sonraki adresi Bolu için yurttaşlara çağrıda bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak.

Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.

3 Ekim Cuma 18.00

Bolu Valilik Önü"

