İmamoğlu'ndan 'Bolu' çağrısı: 'Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir sonraki adresi Bolu için yurttaşlara çağrıda bulundu.
İmamoğlu şunları yazdı:
"Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak.
Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.
3 Ekim Cuma 18.00
Bolu Valilik Önü"
Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 2, 2025
Bolu Valilik Önü pic.twitter.com/h0BZu3rVF4