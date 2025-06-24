İmamoğlu'ndan Canan Dağdeviren'e geçmiş olsun mesajı: 'Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!'

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de görev yapan bilim insanı Canan Dağdeviren'e geçmiş olsun mesajı yayımladı.
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:
"Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim.
Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi’nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin. Türkiye’de birçok gencin ilham kaynağısın.
Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!"