İmamoğlu'ndan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlattığı soruşturma sürerken İmamoğlu, sosyal medyadan ve "kumpaslar aşılacak" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan ve video paylaşan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bin tane iftira uydursanız da bin tane tezgâh kursanız da bu millet dimdik ayaktadır. Bu kumpaslar aşılacak, Türkiye pırıl pırıl olacak."