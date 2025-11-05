İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Komisyon kurulsun'

Seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan “casusluk” soruşturmasını “akıl yitimi” olarak niteledi. İmamoğlu, yolsuzluk iddiaları için iktidara, “Bir günde çıkacak bir yasayla, komisyon kurulur. Bütün siyasetçi ve bürokratların üçüncü derece akrabalarına kadar mal varlıkları araştırılsın” çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden gazetemize mektup gönderdi. İstanbulluların verilerinin kimseye verilmediğini, her şeyin mezvuata uygun kullanıldığını belirten İmamoğlu, “Bu verileri hangi mahalleye kreş açılacak, süt dağıtılacak, sosyal hizmet götürülecek diye değerlendirmenin adını casusluk yapmaya çalışıyorlar. Bu millete hizmetin adı casusluk değildir” tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanının kimlik numarası dahil devlet verilerinin sızdırıldığına işaret eden İmamoğlu, “Kumpası o kadar kabiliyetsizce yapıyorlar ki hiç düşünmüyor bu işler nerelere gider diye. Kendi içlerinden isimler kuyularını kazıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘EVREN’LE AYNI SAYFADASINIZ’

Savcılığın “yüzyılın en büyük yolsuzluk davası” diyerek başlattığı operasyonun iddianamesinin halen yazılamadığını vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti: “Bugüne kadar yalanlarına ikna edemedikleri milletimizi, bu iftiralarla hiç ikna edemezler. Bu suçlamaların hiçbirisi bana yapışmaz. 35 yıllık bütün mal varlığımın hesabını vermeye hazırım. Alnım ak, başım dik. Milletin hakkı, devletin güvenliği için bu temizliği yapabilecek iradeleri varsa Meclis’ten bir günde yasayı geçirelim ve siyaseti hep birlikte temizleyelim. Kursun Meclis komisyonu hepimiz milletin huzurunda hesap verelim. Talimatı versinler, MASAK ve BDDK bütün siyasetçi ve bürokratların üçüncü derece akrabalarına kadar mal varlıklarını araştırsın. Röntgeni çekelim, artık bu siyaseti iyileştirelim. Yaptım oldu, zihniyetiyle bu zulmü işleyenlere sesleniyorum: Yaptınız ama bu sefer olmayacak! Tarih sizi Kenan Evren ile aynı sayfaya yazacak.”

‘ÇAĞLAYAN’DA PLANLI KÖTÜ MUAMELE’

“Casusluk” soruşturmasında İstanbul Adliyesi’ne getiriliş sürecini anlatan İmamoğlu, “20 saatlik bir zaman dilimininde planlı bir yargı tacizi, psikolojik ve fiziksel kötü muamele koşullarını da içinde barındıran, hukuki düzen ve insani değerlerin çok uzağında, adliye baskısı içinde bir gün geçirdik. Tutuklandığımızı ilan eden hâkim yüzümüze dahi bakmadan hızla salondan ayrıldı. Tekrar eksi 7. kata nezarethaneye indirildik. Saatlerce bekletildik” dedi.

‘İNSANLIK DIŞI ORTAM’

Türkiye’nin 102. yılılk birikim ve demokrasi mücadelesinin yok edilmek istendiğini söyleyen İmamoğlu, “Türk polisini ve jandarmasını bu sürece alet eden bir avuç muhterisin yarattığı itibarsız, adaletsiz, insanlık dışı bir ortam” ifadelerini kullandı. Hakkındaki “casusluk” soruşturmasını iktidarın “çaresizliği” olarak niteleyen İmamoğlu, “Onlara ‘aklınızı alacağım’ demiş olsam da bu kadar erken akıllarını yitirmelerini beklemiyordum. Bu işleri neden yaptıkları bellidir: Aman seçimde Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelmeyelim korkusu’ bunların aklını aldı” dedi.