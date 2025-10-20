İmamoğlu’ndan ‘Diploma Davası’ sonrası sert tepki: “Avukatlarımın, basının ve ailemin varlığına bile tahammül edemeyenler…”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün görülen ve savunma yapmayı reddettiği “Diploma Davası”nın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Duruşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, mahkeme salonundan kısa bir görüntüyle birlikte iktidara “Neden korkuyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Duruşmaya basın mensuplarının, avukatların ve milletvekillerinin alınmamasını sert sözlerle eleştiren İmamoğlu, duruşmaların kamuoyundan kaçırıldığını belirtti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Neden korkuyorsunuz? Mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümden mi yoksa gerçeğin birkaç dakikada ortaya çıkacak olmasından mı?

Hani tüm Türkiye duruşmaları devletin televizyonundan canlı izleyecekti? Hani 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gözü önünde verecektim hesabımı?

Bir salonda; avukatlarımın, basının ve ailemin varlığına bile tahammül edemeyenler hangi cesaretle duruşmayı televizyondan yayınlayacaklar?”