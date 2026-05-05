İmamoğlu'ndan Hıdırellez paylaşımı: ‘Bahar mutlaka gelir’

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hıdırellez’i kutlayarak “Karanlık ne kadar uzun sürse de bahar mutlaka gelir” dedi.

“Bugün dileklerini gül ağacının altına bırakan her yürek bilsin ki; en büyük dilek milletin dileğidir” diyen İmamoğlu, sözlerini “Baharın bereketinin tüm hanelerimize, tüm ülkemize dolmasını diliyorum” diyerek noktaladı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Hızır’ın ayak bastığı yerde güller açar, umut yeşerir.

Bu kadim gelenek bize şunu öğretir: Karanlık ne kadar uzun sürse de bahar mutlaka gelir.

Bugün dileklerini gül ağacının altına bırakan her yürek bilsin ki; en büyük dilek milletin dileğidir.

Baharın bereketinin tüm hanelerimize, tüm ülkemize dolmasını diliyorum.