İmamoğlu'ndan iktidara ‘Gaziosmanpaşa’ tepkisi: ‘Utanç verici görüntüleri asla unutmayın’

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesinde yaşananlara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Aziz milletim “O yüzdeki ifadeyi” asla unutmayın.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın.

Seçilmişin elinden hile hurdayla alınan Başkanlığı hiç utanmadan kutlarken, sırıtarak siyasi başarı elde ettiğini düşünen zihniyeti asla unutmayın.

Bu görüntüden AK Parti’ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez.

Bu görüntü; kula kulluk ederek, emek vermeden, hukuksuzca kazanmaya alışmış insanların vahşi görüntüsüdür. Mevcut sistem demokrasiyi çürüttüğü gibi hak ve helal duygusunu da yok etmiştir.

YAZIKLAR OLSUN!

Sizi AK Parti’yi kuran ve yıllarca sırtında taşıyan insanlara,

Sizi Gaziosmanpaşa halkına,

Sizi 16 milyon İstanbulluya,

Sizi 86 milyon vatandaşımıza,

Sizi milletin vicdanına, ahlakına ve adalet duygusuna şikayet ediyorum."