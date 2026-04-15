İmamoğlu’ndan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına tepki: ‘…Hak etmiyoruz’

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den yaptığı açıklamayla Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

İmamoğlu, saldırıyı “büyük bir üzüntüyle” öğrendiğini belirterek, okullarda çocukların güvenliğinin sağlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kahramanmaraş’ta yaşanan ortaokul saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Ailelerin okullara emanet olarak bıraktığı çocukların can güvenliğine dair endişe duyulan bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Çocuklarımızın ikinci yuvası olan okulların, onlar için daha güvenli hâle getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir vazifedir.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”