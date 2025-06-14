İmamoğlu'ndan öğrencilere mesaj: ‘Eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız’

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın LGS'ye girecek öğrenciler için "Çok çalıştınız, şimdi derin nefes alın, rahat ve sakin olun, eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız! Ben sizin yeteneklerinizi, kapasitenizi, çalışkan ve dürüst bir nesil olduğunuzu çok iyi biliyorum" mesajını paylaştı.



Ekrem İmamoğlu adına "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından LGS'ye ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Çocuklar, (Artık gençlerimiz diyeceğim) Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşayacaksınız. Çok çalıştınız, şimdi derin nefes alın, rahat ve sakin olun, eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız! Ben sizin yeteneklerinizi, kapasitenizi, çalışkan ve dürüst bir nesil olduğunuzu çok iyi biliyorum. Çok başarılı olacaksınız! Ülkemiz ve dünyamız için çok güzel işler yapacaksınız! Sizler tarih yazacaksınız! Hepinizi çok seviyorum! Hepinizi çok kucaklıyorum! Her şey çok güzel olacak!"