İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Eurofighter teşekkürü

Türkiye, İngiltere ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının kullanımına ilişkin ön anlaşma imzaladı.

Almanya da 40 adet Eurofighter’ın Türkiye’ye ihracatına yeşil ışık yaktı.

Gelişmeler geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri ziyaretinde, "Eurofighter konusunda sonuç alınmış olması çok önemli. Normal koşullarda Erdoğan'ın bize teşekkür telefonu gelmesi gerekirdi. Biz iktidarda olsak, bizim yaptığımızı Erdoğan yapmış olsaydı biz teşekkür ederdik" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL'E TEŞEKKÜR İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında sessizliğini korurken CHP'nin Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Eurofighter gelişmesine ilişkin Özel'e teşekkürlerini sundu.

İmamoğlu, şunları yazdı:

"Ülkemizin Eurofighter Typhoon savaş jetlerini tedarik etmesi için ön mutabakat zaptının imzalanmasına, diplomatik çabalarıyla katkı sunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum.

Özellikle Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Türkiye'nin güvenlik meselesinin siyasi pazarlık konusu olmaması gerektiğini vurgulaması, milli meselelere bakışımızın iktidara endeksli değil Türkiye’ye endeksli olduğunun açık bir göstergesidir.

Milli savunmamız açısından zaruri olan bu konunun çözüme kavuşmasından çok büyük bir memnuniyet duydum. Ülkemizin adil ve demokratik bir ülke olması için sonuna kadar mücadele ederken, ulusal çıkarlarımız için de elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz."