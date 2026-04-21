İmamoğlu’ndan ‘sandık’ mesajı: 'Millete rağmen yapılan her türlü iş…’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB davasının duruşması 25. gününde devam ederken, İmamoğlu’dan ‘sandık’ mesajı geldi.

CHP’nin Onursal Adıgüzel adına yaptığı mitingden kesitler sunan bir video ile mesajını yayımlayan İmamoğlu, seçilmiş belediye başkanlara yapılan operasyonlara atıf yaparak, “Millete rağmen yapılan her türlü iş sandıktan geri döner. Bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Mesajını cumhurbaşkanlığı aday ofisinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ekrem İmamoğlu, söz konusu videoda miting katılımcılarının “adalet ve hukuk” çağrılarına yer verdi.