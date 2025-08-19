İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı

CHP, yarın saat 20.30'da Üsküdar Meydanı'ndan miting düzenleyecek.
İmamoğlu'nun paylaşılan mesajında, "Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak. Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.
Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.
20 Ağustos Çarşamba 20.30
Üsküdar Meydan