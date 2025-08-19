Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı

İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı

19.08.2025 19:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Üsküdar'da düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Üsküdar Meydanı'ndan miting düzenleyecek.

İmamoğlu'nun paylaşılan mesajında, "Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak. Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Üsküdar