İmamoğlu’ndan yıl sonu mesajı: ‘Hizmetle dolu bir yılı geride bıraktık’

28.12.2025 21:00:00
Haber Merkezi
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının tüm hukuksuzluklara ve ekonomik krize rağmen İBB açısından “hizmetle dolu” geçtiğini belirtti.

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm engellere rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İmamoğlu paylaşımında, “2025 yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz için; bütün hukuksuz uygulamalara, bürokratlarımızın gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmalarına, bitmeyen ekonomik krize rağmen, hizmetle dolu geçti” ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşlarına da mesaj veren İmamoğlu, “Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

