İmamoğlu’ndan Zeyrek’e cezaevinden mesaj: ‘Bütün kalbimle yanınızdayım’

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e destek mesajları sürüyor.

Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeyrek için kaleme aldığı bir mesajı avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iletti.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ekrem İmamoğlu’nun CHP Lideri Özgür Özel’e hitaben kendi el yazısıyla yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Genel Başkanım, dua ediyorum dua ediyorum. Bütün iyi dileklerimle Ferdi Başkanımın, değerli kardeşimizin sağlığı için buradan bütün kalbimle yanınızdayım. Allah’ım iyi kalbiyle çalışkanlığı ile hepimizin yüksek sevgisini kazanmış başkanımızı önce güzel ailesine sonra tüm sevenlerine bağışlasın. Umuyorum güzel ve sağlıklı haberlerinizi alacağız. Sevgi ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu”