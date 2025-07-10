İmamoğlu’nun afişleri toplatıldı, Yerlikaya sorumluluk almadı: ‘Görev alanımızda değil’

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun önce 31 yıllık diplomasının iptal edildiğini, sonrasında ise hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildiğini anımsattı. O günden bu yana hapiste tutulan İmamoğlu’na yapılan uygulamalar ile kendisine adeta sansür uygulandığını, “sesinin kesilmek istendiğini” belirten Uzun, “Bu kapsamda, ilk olarak kendisine ait olan X (@ekrem_imamoglu) hesabına erişim engeli getirilmiş, daha sonra ise afişleri ve sesi dahi yasaklanmak istenmiştir. Alınan bu karar, anayasamızın 26. 38. ve 67. maddeleri ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü, masumiyet karinesi, siyasi faaliyette bulunma hakkı, seçme - seçilme hakkına doğrudan müdahale niteliği taşıması nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur” dedi.

Uzun, Başsavcılığın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili afiş ve pankartların toplatılmasına dair karar aldığı ve bu kararın uygulandığını belirtti.

‘TALİMAT NEREDEN GİTMİŞ?’

Uzun, Yerlikaya’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“Anayasaya ve kanunlara açıkça aykırı olan afiş ve pankartların toplatma kararının gerekçesi nedir ? Bu karar hangi kanunun hangi maddesine dayanılarak alınmıştır ? Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve hakkında kesin hüküm bulunmayan Ekrem İmamoğlu ve tutuklu diğer belediye başkanlarının afiş ve posterlerini toplatmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat nereden gitmiştir ? Bu kapsamda emniyetin talimatı ile nerelerde ve hangi afiş ve posterler toplatılmıştır ? Herhangi bir yargı kararı olmaksızın savcılığın talimatı ile yapılan bu uygulamaya dair emri kim vermiştir ? Emri uygulayanlar kimlerdir ? Bakanlığınızca başlatılan adli ve idari bir soruşturma bulunmakta mıdır ? Herhangi bir işlem yaptınız mı ? Yapmadıysanız neden yapmadınız ? Yapmayı düşünüyor musunuz ?”

TEK CÜMLELİK YANIT

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu sorulara, diğer başka 14 milletvekilinden gelen önergelerle birlikte tek cümle ile yanıt verdi. Yerlikaya, “Yazılı soru önergelerinin bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirilmiştir” dedi.