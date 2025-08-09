Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'nun beraatini isteyen hakimin görev yeri değiştirildi!

İmamoğlu'nun beraatini isteyen hakimin görev yeri değiştirildi!

9.08.2025 08:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu'nun beraatini isteyen hakimin görev yeri değiştirildi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın kararında beraat şerhi düşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Mehmet Can Kozan, İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 16 Temmuz’da karar çıktı.

Hedef gösterme iddiasından beraat eden İmamoğlu; “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından hapis cezası aldı. Mahkeme heyetindeki bir üye ise, Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlamalardan beraat etmesi yönünde oy kullandı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; söz konusu davada İmamoğlu’nun beraat şerhi düşen hakim Mehmet Can Kozan’ın görev yeri değiştirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi olan Mehmet Can Kozan, görevden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #beraat #Akın Gürlek

İlgili Haberler

'Akın Gürlek' davası: Ekrem İmamoğlu yarın hâkim karşısına çıkıyor
'Akın Gürlek' davası: Ekrem İmamoğlu yarın hâkim karşısına çıkıyor Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada 11 Nisan'da yargılanmaya başlıyor.
Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı
Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün katıldığı etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Peki, Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı...
Ahmet Özer'e siyasi yasak istemi... Özgür Özel'den iddianameye ilk tepki: Akın Gürlek'i işaret etti!
Ahmet Özer'e siyasi yasak istemi... Özgür Özel'den iddianameye ilk tepki: Akın Gürlek'i işaret etti! CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 115 gün sonra hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Özel, "Seyyar giyotin imzalı bu iddianame siyasi operasyonun ürünüdür. Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" dedi.