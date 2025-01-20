Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün katıldığı etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Peki, Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı...

Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:57

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle" hakkında soruşturma açıldığını konuşmacı olarak davet edildiği Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde öğrendi. Peki, Akın Gürlek kimdir? Ekrem İmamoğlu'na dava açılmasına neden olan Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı...

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

AKIN GÜRLEK EVLİ Mİ?

Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.


Etiketler: #Akın Gürlek #Ekrem İmamoğlu #kimdir? #Adalet Bakanlığı

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