İmamoğlu’nun pankartını asmak suç sayıldı! Gözaltı sonrası CHP Gençlik Kolları'ndan açıklama: 'İktidar yürüyüşümüz durmayacak!'

CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Deniz Turan, “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Turan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun pankartını astığı gerekçesiyle gece saatlerinde ifadeye çağrıldığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Turan, yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun 15,5 milyon vatandaşın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek pankart asmanın suç olmadığını savundu. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, süreci hukuk çerçevesinde takip edeceklerini ifade etti.

Turan’ın açıklaması şöyle oldu: “Milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun pankartını astığım için hakkımda başlatılan soruşturma kapsamında gece saat 01.00 sularında ifadeye çağrıldım. İfadeye gittim, sorulan tüm sorulara açık ve net şekilde cevap verdim. İfade işlemlerimin ardından serbest bırakıldım. Şunun altını net bir şekilde ifade etmek isterim: 15.5 milyon vatandaşımızın oyu ile Cumhurbaşkanı Adayımız olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun pankartını asmak suç değildir. Bu, demokratik bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün en temel göstergelerinden biridir. İnandığımız değerlere sahip çıkmak, halkın iradesine saygı duymak ve demokratik haklarımızı kullanmak en doğal hakkımızdır. Kararlılığımız ve mücadele azmimiz dünden daha güçlü. Süreci hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edeceğiz.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI AYDIN: İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ DURMAYACAK

Gözaltına ilişkin bir açıklama da CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’dan geldi. Aydın, gençlik kollarının siyasi faaliyet yürüttüğünü belirterek, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarıyız. Siyaset yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının 15,5 milyon yurttaşın oyuyla belirlendiğini vurgulayan Aydın, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarıyız. Siyaset yapıyoruz, yapacağız. Kendi devri biten ve uzatmaları oynayanlar ise siyasi tükenmişliklerini her defasında sergilemeye devam ediyorlar, belli ki devam edecekler. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız 15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla belirlenmiş Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Bu gerçek değişmeyecek. 81 ilimizin tamamında, en ücra köyümüzden, şehirlerin tüm ara sokaklarına kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesini, resmini ve fikrini taşıyacağız. İktidar yürüyüşümüz durmayacak” ifadelerini kullandı.