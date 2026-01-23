İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, diploma davasının görüldüğü mahkemeye seslendi: 'Dün ısrar edenler oldu, yarın da olacak...'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, tutuklu olduğu için katılamadığı davaya dair beyanlarını yazılı olarak sundu.

Diploma davasının görüldüğü İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne sunduğu beyanında Pehlivan, diploma davasının idari süreçlerini takip ettiğini, dilekçesini yazdığını, kamuoyunu bilgilendirdiğini ama tutuklu olduğu için duruşmasına katılamadığını ve dilekçesini de hapishane hücresinden yazdığını anlattı.

“TÜM BUNLAR TESADÜF DEĞİL”

Pehlivan, “Mahkemenizde görülmekte olan davanın davacısı tutuklu, davayı açan avukatı tutuklu, tensibi yapan Mahkeme Heyetinin çoğunluğu sürgün, dava konusu işlem ise Türkiye tarihinin bir dönüm noktasından hemen önce, mesai saati dışında alelacele alınmış ve duyurulmuştur. Tüm bunların tesadüf olmadığı herkesin malumu olduğundan açıkça yazılmasında da bir beis almadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAKİM DE OLSA KİMSENİN VİCDANINA BIRAKILMAMALI”

Mahkemenin tesadüf olmayan gelişmelerin ışığında karar vereceğini belirten Pehlivan, “Hakimlere vicdanlarıyla karar vermesi çağrısını yapmayı bırakalı bir hayli oldu. Zaten de hak ve özgürlükler hakim de olsa avukat da olsa bir kimsenin vicdana, merhametine bırakılmamalı. Bu sözleri heyetinizin vicdanını sorgulayan bir yerden söylemiyorum. Yalnızca, hakkın ve özgürlüğün, adil olmanın ne büyük nimet olduğunu öğrendiğim bir yerden söylüyorum. Her ay haksız ve özensiz bir kararla tutukluluğu devam ettirilen bir hukukçu olarak söylüyorum” ifadelerini kayda geçirdi.

“HUKUKTA ISRAR BAZEN SÜRGÜN BİR ADLİYEDE HÂKİMLİK YAPMAYA MÂL OLABİLİR”

Pehlivan, dilekçesini şöyle sürdürdü:

“Bilmenizi isterim ki, hukukta ısrar etmek bazen sürgün bir adliyede hakimlik yapmaya bazen de bir hapishane hücresinden avukatlık yapmaya mal olabilir. Israr edenler dün oldu, tıpkı bugün olduğu gibi, tıpkı yarın da olacağı gibi."

“MAHKEMENİZİN KARARI DÜRÜST BİR BAŞVURUNUN AKIBETİNE YÖNELİKTİR”

Yargılamanın esasına ilişkin beyanında da Pehlivan, İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun kusurlu olmadığını, sunduğu belgelerin gerçek ve yasaya uygun olduğunu, kriterleri karşıladığını kabul ettiğini söyledi.

Pehlivan, "Davalı İdarenin bu beyanı bir itiraftır. Bu itiraf karşısında mahkemenizin kararı; 35 yıl önce gerçek, doğru, usule uygun, kriterleri karşılayan ve dürüst bir başvurunun, işlemin akıbetine yöneliktir" dedi.