İmamoğlu'nun yokluğunda: İBB’nin 125 günlük faaliyet, proje ve hizmetleri anlatıldı

CHP’NIN cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 125. gününde, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde “Çalışmaya Devam, Üretmeye Devam” başlığıyla geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, son 125 günde İETT bünyesinde 7 milyon 300 bin seferle toplam 850 milyon yolculuk yapıldığını ve bunların 450 milyonunun İETT araçlarıyla yapıldığını açıkladı. Demet İETT filosundaki araç sayısının 2019’dan bu yana yüzde 23 artırılarak 3 bin 766’ya çıkarıldığını belirti.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan ise İstanbul Havalimanı ve Arnavutköy’ün su ihtiyacını karşılayacak Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandığını duyurdu.

İBB Genel Sekreter Vekili Volkan Demir de “Bu süreçte tek bir kuruşun bile hesabını veremeyeceğimiz bir harcama olmadı” ifadelerini kullandı.

‘SUÇLANMAK MADALYADIR’

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise tutuklu belediye başkanlarını anımsatarak “Bu millete hizmet etmekten dolayı suçlanıyorsak bu bizim için madalyadır. Hizmet etmek bizim boynumuza asılmış bir emanettir. İmamoğlu’nun emanetidir. Bunun için hapis yatmamız gerekiyorsa onu da gidip aslanlar gibi yatacağız ama kimse bizim millete hizmetimizi engelleyemezr” ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul çalışmalarıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Aslan, “Kanal İstanbul’un hukuki süreçleri hâlâ yürürlükte. Ancak bildiğiniz gibi planlar bakanlık tarafından yapılıyor. Biz bu konuyla ilgili olarak otuz dokuz ilçe belediye başkanının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik ama maalesef bazı konularda merkezi idare tek taraflı kararlar alarak ilerliyor. Umuyorum ki yarın ya da bir gün sonra, İstanbul’un ortak akılla yönetildiği gibi Türkiye de aynı şekilde yönetilir ve bu tür konuları tartışmak zorunda kalmayız” diye konuştu.