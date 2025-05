İmamoğlu: Önce özgürlüğümü elimden aldılar, şimdi de sesimi susturmaya çalışıyorlar!

Ekrem İmamoğlu, erişime engelletilen hesabı yerine kullanmaya başladığı hesaptan paylaşım yaparak son 1.5 ayda yaşanan süreci anlattı. Diploma iptaliyle başlayan sürecin 'baskı eylemleri' olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Adaletsizliğe ve tek adamlığa karşı sesimi yükselteceğim. Sesim susturulamayacak" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, asıl X hesabının erişime engellenmesinin ardından yeni hesabından süreci anlatan bir paylaşım yaptı.

"Önce özgürlüğümü elimden aldılar, şimdi de sesimi susturmaya çalışıyorlar" diyen İmamoğlu, milyonlarca insanın bilgiye erişim hakkının engellendiğini vurguladı.

Diploma iptaliyle başlayan sürecin 'baskı eylemleri' olduğunu ifade eden İmamoğlu, mesajlarının takip edilmesi için BlueSky hesabını da paylaştı.

İmamoğlu'nun mesajı ve paylaşımı şu şekilde:

"Önce özgürlüğümü elimden aldılar, şimdi de sesimi susturmaya çalışıyorlar. 8 Mayıs'ta, yaklaşık on milyon kişi tarafından takip edilen resmi X hesabıma erişim Türkiye'de mahkeme kararıyla engellendi. Bu sadece benim dijital özgürlüğüme değil, milyonlarca insanın bilgiye erişim hakkına yönelik bir saldırıdır.

Mahkeme kararına göre paylaşımlarım 'kamu düzenini bozuyor'. Tam tersine, sözlerim haklara, özgürlüklere ve insan onuruna saygılı, adil, kapsayıcı ve demokratik bir kamu düzeni inşa etmeye yöneliktir. İster üniversite diplomamın iptali olsun, isterse beni rüşvet, organize suç veya terörizmle ilişkilendirmeye çalışan asılsız suçlamalar olsun, bu yargı tacizi kampanyası beni yıldırmayacaktır. Bunlar adalet değil, baskı eylemleridir.

