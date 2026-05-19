İmamoğlu 'pek yakında' diyerek meydan okudu: Diploma iptali 'baskın seçim' için mi?

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Eğer hesabınız baskın seçimse; Bu ülkenin geleceği çalınan gençleri, anne ve babaları hesabı soracaktır. Pek yakında!" ifadelerini kullandı.

"32 YIL SONRA YAPILAN HIRSIZLIK"

Diploma iptalinin organize bir hırsızlık olduğunu belirten İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"'23 yaşındaki Ekrem'in' anacığının ak sütü kadar helal diplomasını iptal etmek için en başta talimatı verenden yargı içindeki imza atanlara kadar tamamının yaptığı operasyon…

32 yıl sonra yapılan bu hırsızlık, gençlerimizin emeğine, geleceğine ve umutlarına karşı maddi beklenti ve makam menfaati için ortaya konulmuş organize bir hırsızlıktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu 18 Mayıs tarihinde reddetmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin oy birliğiyle 13 Mayıs 2026'da aldığı karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek.

İBB davasının 39. gününde İmamoğlu, duruşmada istinaf mahkemesinin diploma itirazını reddetmesine yönelik konuşmuştu.

İmamoğlu, "Bu acele niye? Bu büyük bir telaştır. Birileri acaba yakında seçim ihtimalini mi değerlendiriyor diye düşünmeden edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.