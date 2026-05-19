Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu 'pek yakında' diyerek meydan okudu: Diploma iptali 'baskın seçim' için mi?

İmamoğlu 'pek yakında' diyerek meydan okudu: Diploma iptali 'baskın seçim' için mi?

19.05.2026 15:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu 'pek yakında' diyerek meydan okudu: Diploma iptali 'baskın seçim' için mi?

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer hesabınız baskın seçimse; Bu ülkenin geleceği çalınan gençleri, anne ve babaları hesabı soracaktır. Pek yakında!" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Eğer hesabınız baskın seçimse; Bu ülkenin geleceği çalınan gençleri, anne ve babaları hesabı soracaktır. Pek yakında!" ifadelerini kullandı.

"32 YIL SONRA YAPILAN HIRSIZLIK"

Diploma iptalinin organize bir hırsızlık olduğunu belirten İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"'23 yaşındaki Ekrem'in' anacığının ak sütü kadar helal diplomasını iptal etmek için en başta talimatı verenden yargı içindeki imza atanlara kadar tamamının yaptığı operasyon…

32 yıl sonra yapılan bu hırsızlık, gençlerimizin emeğine, geleceğine ve umutlarına karşı maddi beklenti ve makam menfaati için ortaya konulmuş organize bir hırsızlıktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu 18 Mayıs tarihinde reddetmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin oy birliğiyle 13 Mayıs 2026'da aldığı karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek.

İBB davasının 39. gününde İmamoğlu, duruşmada istinaf mahkemesinin diploma itirazını reddetmesine yönelik konuşmuştu.

İmamoğlu, "Bu acele niye? Bu büyük bir telaştır. Birileri acaba yakında seçim ihtimalini mi değerlendiriyor diye düşünmeden edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Seçim #Ekrem İmamoğlu #diploma

İlgili Haberler

Gökhan Günaydın Silivri’de Cumhuriyet’e konuştu: Diploma iptal edilirse ne olacak?
Gökhan Günaydın Silivri’de Cumhuriyet’e konuştu: Diploma iptal edilirse ne olacak? İBB duruşmalarının 39. gününde etkin pişmanlık ifadesini geri çeken iş insanı Murat Kapki’nin çapraz sorgusu yapıldı. Kapki, verdiği ifadelerin tümünü “baskı altında” verdiğini, gözaltına alınan aile üyelerini kurtarmayı hedeflediğini belirtti. Duruşmada yaşananları Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Gökhan Günaydın, “Bugün duruşmalarda kilit bir gündü, her şey sapır sapır ortaya döküldü” dedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İmamoğlu'ndan 'diploma' kararına ilk yorum: 'Bu acele niye? Birileri seçim ihtimalini mi düşünüyor?'
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İmamoğlu'ndan 'diploma' kararına ilk yorum: 'Bu acele niye? Birileri seçim ihtimalini mi düşünüyor?' CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 76 kişinin tutuklu olduğu 414 sanıklı İBB Davası’nın 39’uncu günü başladı. İmamoğlu duruşmada istinaf mahkemesinin diploma itirazını reddetmesine yönelik konuştu. İmamoğlu, "Bu acele niye? Bu büyük bir telaştır. Birileri acaba yakında seçim ihtimalini mi değerlendiriyor diye düşünmeden edemiyorum" dedi.
Son dakika... İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davası: İstinaf başvurusu reddedildi
Son dakika... İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davası: İstinaf başvurusu reddedildi Son dakika haberi... İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.