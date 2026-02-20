İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler hakim karşısında: İşkenceye maruz kaldım!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İzmir’de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan 22 gencin davası İzmir Adliyesi’nde başladı. Toplamda 4 tutuklu 22 sanığın bulunduğu davada sanıklar, hukuka aykırı delil iddialarından cezaevi koşullarına, eğitim haklarının engellenmesinden işkence ve kötü muamele suçlamalarına kadar birçok başlığı mahkeme gündemine taşıdı. Kapasite yetersizliği nedeniyle ağır ceza salonuna alınan duruşma, adliye önünde toplanan yurttaşların alkış ve sloganları eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında görüldü.

SALON DEĞİŞTİ

Sanıklar duruşma salonuna getirilirken mahkeme önünde bekleyen yurttaşlar tarafından alkışlarla ve sloganlar eşliğinde karşılandı. 49. Asliye de görülmesi beklenen dava, duruşma salonun kapasite yetersizliği sebebiyle C blok 12. Ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlandı. Sanık avukatlarından Avukat Şule Hızal, sanıkların yürüyüş sırasında izinsiz çekilen ve dava dosyasına eklenen görüntüleri için "Görüntüler kolluk kuvveti tarafından alınmış, kayda alan kolluk kuvvetlerinin kim olduğu belli değildir, tutanak yoktur. Savcı talimatı yoktur, yargıç kararı yoktur, hukuka aykırı elde edilen görüntülerini dosyadan çıkarılması gerekmektedir" dedi. Sanık müdafilerinin hukuka aykırı delil kapsamında olduğu talepleri savcılık tarafından reddedildi. Hakim ise savunmalar alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

"HUKUK ÖĞRENCİSİYİM SINAVLARIMA GİREMEDİM"

Tutuklu hukuk öğrencisi yaptığı savunmada "19 Mart görünürde adli, içerikte siyasiydi. Bu antimedoktatik uygulamalar karşısındaki birçok dernek, vakıflar, barolar yürüyüş düzenledi. Ben de katıldım. Katıldığım yürüyüşlerde yasa dışı slogan atmadım. Bilirkişi raporunu ve içerisindeki suçlamaları kabul etmiyorum. 19 yaşındayım, hukuk öğrencisiyim KYK yurdunda kalıyorum. Dosyada kaçma şüphesi olduğu yazıyor. Ben yurda parmak izi ile giriş çıkış yapıyorum. Ara sınavlarıma katılamadım. Ocak ayındaki mazeret sınavlarına da katılamadım. Bugün iki sınavım var onlara da katılamıyorum. Yaşadığım akademik mağduriyeti göz önüne almanızı istiyor beraatimi talep ediyorum" dedi.

"İLAÇLARIM VERİLMEDİ"

Bir diğer tutuklu öğrenci ise savunmasında, "Uyuşturucu satıcıları ve katiller ile aynı koğuşta kaldım. Kaçma şüphem yoktur, ikamet adresim 25 yıldır aynı. 14 kişi kapasiteli cezaevinde 45 kişi kaldık. Düzenli kullandığım psikolojik ilaçlarım cezaevinde bana verilmedi. 10 kere dilekçe yazdım bağırsak ameliyatı olacaktım revire hastaneye gidemedim" dedi

"YÜRÜYÜŞLERDEN 9 AY SONRA TUTUKLANDIM"

Bir diğer tutuklu öğrenci ise "Biz yürüyüşlerden 9 ay sonra gözaltına alınıp tutuklandım. 2.5 aydır cezaevindeyim. Üniversite son sınıf öğrencisiyim, cezaevinde zor koşullar altında kaldım. Eğitim hakkım elimden alındı. Birçok sınavıma giremedim. Tutuksuz yargılama yerine tutuklu yargılanıyorum. Adli kontrolle yargılanabilirdim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

“SESİMİZİ ANCAK SOKAKTA DUYURABİLİRİZ”

Tutuksuz sanıklardan biri ise atılan sloganlar sebebiyle yargılandığını "Diktatör Erdoğan sloganının suç teşkil etmediğini düşünüyorum" dedi. Başka bir sanık ise, "Biz gazeteciler değiliz sesimizi ancak yurttaş olarak sokakta duyurabiliriz. Protesto benim yasal hakkımdır" dedi.

"POLİSLER DIŞARI ÇIKSIN"

Başka bir tutuksuz yargılanan sanık ise "Emniyette verdiğim ifadeyi baskı altında verdim. Polisler bana 'Oradaydım de geç bir şey olmaz' dediler" dedi. Sanık Avukatları tarafından olay günü görev alan TEM ve güvenlik şube polislerinin de salondan çıkarılmaları talep edildi. Hakim bu talebi reddetti.

"İŞKENCEYE MARUZ KALDIM"

Hakimin verdiği karara ilişkin, "TEM şube önünde savunma yapmamı kabul gören kararınızı doğru bulmuyorum. Baskı altındayım. TEM Şube'de 4 gün boyunca nezarethanede işkence ve kötü muameleye maruz kaldım ve onlar burada ve şu an savunmamı almanız doğru değil. Şu an duruşma salonundalar" dedi. Başka bir sanık ise, '"İnsanlık dışı davranışlara maruz kaldım. 4 gün gözaltında kaldım. İşkenceye maruz kaldım. Duruşma salonunda bulunan polislerin önünde savunma yapmayacağım. Su vermediler, tuvalete götürmediler, pet şişeye tuvalet yaptım. Ve şu an da adaletli bir şekilde yargılanmıyorum. Kararınızı değiştirin" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar tahliyelerini talep etti. Duruşmaya ara verildi.