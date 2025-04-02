'İmamoğlu' protestolarının bilançosu... Binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:19

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından başlayan protestolara katılan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklama işlemlerinin yankıları sürüyor.

ANKA Haber Ajansı'nın derlediği bilgilere göre; protestolar nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden İstanbul'da 268, İzmir'de 19, Bursa'da 19, Ankara'da 4, Kocaeli'de 3 ve Adana'da 3 olmak üzere toplam 316'sı tutuklandı. Büyük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kişiler, Ramazan Bayramı'nı cezaevinde geçirdi.

İSTANBUL'DA İKİ AYRI İDDİANAME

Edinilen bilgilere göre; İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli ve Adana'da tutuklananlar hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise protestolara katılan ve aralarında tutukluların da bulunduğu 213 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırladı.

Bu kişiler, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

AİLELERDEN DAYANIŞMA AĞI!

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, milletvekilleri ve avukatlar, tutuklanan yurttaşları cezaevinde ziyaret etti. İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklanan çok sayıda üniversitelinin ailesi ise, çocuklarının serbest bırakılması talebiyle Anne Baba Dayanışma Ağı'nı kurdu.

BAKAN TUNÇ'A 'CEZAEVİ ZİYARETİ' ÇAĞRISI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, tutuklanan bazı kişilerin aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel haklarının engellendiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tunç, "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç ise, bu açıklamalara karşılık olarak Tunç'a cezaevlerini birlikte ziyaret etmeyi önerdi.